Депутат Госдумы предлагает увеличит налоговый вычет за жилье

Депутат Госдумы также предложил разрешить получение вычета за каждый приобретенных объект недвижимости.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Максим Зайцев планирует внести в парламент законопроект об увеличении суммы налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 миллионов до 3 миллионов рублей. Об этом народный избранник рассказал РИА Новости.

Проект документа предлагает увеличить имущественный налоговый вычет, предусмотренный в связи с расходами на строительство или покупку жилья. По идее Зайцева, нужно повысить этот показатель с 2 до 3 миллионов рублей.

Кроме того, в законопроекте предлагается увеличить вычет за оплату процентов по кредиту с 3 до 4 миллионов рублей.

Также депутат хочет расширить возможности получения налогового вычета: он предлагает разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни.

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