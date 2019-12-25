Россиян предупредили о возможном увеличении ставки по "дешевой" ипотеке

Банки России могут увеличить ставки по уже выданной ипотеке. Об этом рассказала агентству Regnum преподаватель "Высшей школы экономики" Мария Абрамовская.
По ее словам, на сегодняшний день ипотека в России является дешевой, чего нельзя сказать о стоимости недвижимости. Абрамовская считает, что если Центробанк поднимет ключевую ставку, то банки могут сделать то же самое.
При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк – не благотворительная организация.
Мария Абрамовская, преподаватель ВШЭ
Также Абрамовская напомнила, что часто в договорах встречается пункт, который позволяет кредитору в одностороннем порядке увеличивать процент, если ключевая ставка растет. Но об этом банк обязательно должен уведомить заемщика.
Абрамовская сомневается, что в будущем стоит ждать снижения цен на недвижимость. Она посоветовала покупать квартиры уже сейчас.
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Фото: pixabay.com
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