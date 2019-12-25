Данная программа поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что изменения будут внесены в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". По ней ипотечные кредиты выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или на стройку дома на уже купленном участке.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что данная программа поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

Снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению. Алексей Моисеев, заместитель министра финансов

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