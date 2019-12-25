Эксперимент по маркировке пива в РФ начнется с 1 апреля 2021 года

Завершится эксперимент в августе следующего года.

Эксперимент по маркировке пива стартует в России. Он начнется с 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. Постановление правительства страны опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что проводить эксперимент будут несколько ведомств, среди которых Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФСБ и многие другие. Минпромторг и Минфин обязаны до 30 июня разработать и утвердить рекомендации и план-график проведения эксперимента.

За 2020 год в РФ стали обязательными маркировки табака, лекарств и обуви, парфюмерии, покрышек, молочной продукции и и ряда других товаров, в том числе и бутилированной воды. Планируется, что единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров в России получится запустить к 2024 году, сообщил ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что Cовет Федерации одобрил закон об административных штрафах за нарушение деятельности НКО, незарегистрированными политическими объединениями и физических лиц, признанных иностранными агентами. Постановление принято на пленарном заседании 17 февраля.

Фото: Piter.tv