После обмена пленными на Донбассе два экс-"беркутовца" вернулись в Киев

Об этом объявил адвокат обвиняемых Александр Горошинский.

Два из пяти экс-сотрудников бывшего подразделения "Беркут" вернулись в Киев. Мужчины участвовали в обмене на Донбассе.

Бывшие "беркутовцы" обратились к руководству страны с просьбой отменить амнистии участникам "евромайдана" и постараться обеспечить беспристрастное расследование событий 2013-2014 годов.

Ранее мы сообщали о том, что бывшие бойцы "Беркута" рассказали о событиях 2014 года на "Майдане". По словам освобожденных, стрелявшие вели огонь по тем, кто держал рацию или оказывал помощь. Изначально убили троих, в жертвах нашли 39 огнестрельных ранений, затем еще одного убили и одного ранили. Киллеры находились на территории филармонии. Их не интересовали сотрудники, которые находились в строю.

Напомним, что по официальным данным на "майдане" погибло более сотни человек, сотни получили ранения. Столкновения на Майдане Незалежности в Киеве состоялись в ноябре 2013 года. Площадь стала центром противостояния силовиков и радикалов.

В трагедии власти Киева, сменившие Виктора Януковича и его правительство, обвинили "Беркут". Многих задержали, само объединение расформировали.

Видео: YouTube / Михаил Емельянов (Евромайдан бьет беркут! 1 декабря, Украина, Киев)