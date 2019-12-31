Они вспомнили первые минуты расстрела на "майдане".

Бывшие бойцы "Беркута" рассказали о событиях 2014 года на "майдане". По словам освобожденных, стрелявшие вели огонь по тем, кто держал рацию или оказывал помощь. Такой информацией поделились Павел Аброськин и Сергей Зинченко в эфире телеканала "Россия-24".

Сам расстрел начался с 05:00. Стрелять начали по правоохранителям прокомментировали иностранцы

Изначально убили троих, в жертвах нашли 39 огнестрельных ранений, затем еще одного убили и одного ранили. Киллеры находились на территории филармонии. Их не интересовали сотрудники, которые находились в строю.

Напомним, что по официальным данным на "майдане" погибло более сотни человек, сотни получили ранения. В трагедии власти Киева обвинили "Беркут". Многих задержали. Однако 29 декабря 2019 года произошел обмен пленными. Донбассу вернули 124 человека. В их числе были пять бывших бойцов "Беркута". Трое остались в ЛНР, еще двое отправились в ДНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом.