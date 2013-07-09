После гибели мужчины в квартире на Малой Карпатской СК начал проверку

Пожарные нашли его тело, когда тушили возгорание в доме.

По факту гибели мужчины во Фрунзенском районе в результате пожара сотрудники главного следственного управления СК РФ по городу начали проверку. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" 6 ноября.

Известно, что труп нашли в квартире дома № 13 по Малой Карпатской, где произошло возгорание. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной версии, инцидент произошел по причине неoсторожного обращения с огнем.

Напомним, что в двухкомнатной квартире 20 пожарных тушили обстановку площадью 28 "квадратов" около двух часов. Было задействовано четыре единицы спецтехники.

Ранее на Piter.tv сообщили, что этой ночью спасатели ликвидировали пожары в двух районах Ленобласти.

Фото: Piter.tv