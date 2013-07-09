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После гибели мужчины в квартире на Малой Карпатской СК начал проверку
Сегодня, 10:12
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После гибели мужчины в квартире на Малой Карпатской СК начал проверку

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Пожарные нашли его тело, когда тушили возгорание в доме.

По факту гибели мужчины во Фрунзенском районе в результате пожара сотрудники главного следственного управления СК РФ по городу начали проверку. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" 6 ноября.

Известно, что труп нашли в квартире дома № 13 по Малой Карпатской, где произошло возгорание. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной версии, инцидент произошел по причине неoсторожного обращения с огнем. 

Напомним, что в двухкомнатной квартире 20 пожарных тушили обстановку площадью 28 "квадратов" около двух часов. Было задействовано четыре единицы спецтехники. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что этой ночью спасатели ликвидировали пожары в двух районах Ленобласти. 

Фото: Piter.tv

Теги: малая карпатская, отравление газом, пожар гибель мужчины, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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