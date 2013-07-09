В Лопухинке пожарные ночью тушили частный дом

С огнем боролись 12 спасателей.

В Ломоносовской районе Ленобласти в ночь на субботу, 6 ноября, произошел большой пожар, в результате которого выгорели два этажа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Информация о пожаре поступила в диспетчерcкую около 00:30. Спустя 2 часа возгорание локализовали. С пламенем боролись 12 пожарных.

По предварительным данным, никто не пострадал. Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у деревни Шамокша спасатели нашли потерявшуюся в лесу пару.

Фото: Piter.tv