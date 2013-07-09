  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У деревни Шамокша спасатели нашли потерявшуюся в лесу пару
Сегодня, 9:23
149
mapero Добавить в Яндекс.Новости

У деревни Шамокша спасатели нашли потерявшуюся в лесу пару

0 0

Мужчину и женщину передали родственникам.

В Ленинградской области нашлась пара, которая блуждала по лесу по поисках тропинки домой. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона 6 ноября.

Мужчина и женщина не смогли выйти из лесного массива вблизи 219 километра трассы "Кола". У деревни Шамокша их нашли сотрудники поисково-спасательного отряда. Пострадавших вывели из чащи и передали родственникам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что семья застряла в лесу Волховского района на машине.

Фото: Pexels

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии