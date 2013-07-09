У деревни Шамокша спасатели нашли потерявшуюся в лесу пару

Мужчину и женщину передали родственникам.

В Ленинградской области нашлась пара, которая блуждала по лесу по поисках тропинки домой. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона 6 ноября.

Мужчина и женщина не смогли выйти из лесного массива вблизи 219 километра трассы "Кола". У деревни Шамокша их нашли сотрудники поисково-спасательного отряда. Пострадавших вывели из чащи и передали родственникам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что семья застряла в лесу Волховского района на машине.

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