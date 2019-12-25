Семья застряла в лесу Волховского района на машине

В эти выходные, 16 октября, сотрудники Аварийно-спасательной службы помогли застрявшей в лесу Волховского района семье. Машина семейной пары с двумя детьми застряла в лесном массиве около сельского поселения Хваловское.
Как выяснилось позже, семья отправилась в лес, а вот вернуться оттуда у них не получилось: машина не смогла проехать в застряла. На место прибыл поисково-спасательный отряд города Новая Ладога, которые нашли заявителей и оказали им помощь.
К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в Петербурге студент пытался пронести в общежитие оружие.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все