Семья застряла в лесу Волховского района на машине

Супруги вызвали спасателей.

В эти выходные, 16 октября, сотрудники Аварийно-спасательной службы помогли застрявшей в лесу Волховского района семье. Машина семейной пары с двумя детьми застряла в лесном массиве около сельского поселения Хваловское.

Как выяснилось позже, семья отправилась в лес, а вот вернуться оттуда у них не получилось: машина не смогла проехать в застряла. На место прибыл поисково-спасательный отряд города Новая Ладога, которые нашли заявителей и оказали им помощь.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Петербурге студент пытался пронести в общежитие оружие.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО