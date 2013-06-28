В Петербурге студент пытался пронести в общежитие оружие

Охранник заметил подозрительного молодого человека и нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Вечером 17 октября в Калининском районе задержали молодого человека, который пытался пронести в общежитие политехнического университета оружие. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел около 20:40. Охранник заметил подозрительного студента и нажал на кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего парня и доставили его в отдел полиции.

У задержанного при себе было два предмета, похожих на автоматы Калашникова. Патронов и магазинов при нем не было. По предварительной информации, оружие охолощенное, и не является боевым.

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Фото: pixabay.com