Бездомный стрельбой напугал постояльцев хостела в центре Петербурга

Накануне ночью, 17 октября, в Петербурге задержали 38-летнего бездомного, который открыл стрельбу в хостеле на Гончарной улице. Как стало известно Piter.TV, стрелок приехал в Северную столицу из Башкортостана и своим местом жительства пока не обзавелся.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. У мужчины изъяли травматический пистолет. У него имелась лицензия на ношение оружия, действительная до 2026 года.
Установлено, что в прошлом приезжий был судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Постояльцы хостела уточнили, что мужчина не угрожал никому оружием и в сторону людей его не направлял.
Ранее в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.
Фото: Piter.TV
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