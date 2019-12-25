Бездомный стрельбой напугал постояльцев хостела в центре Петербурга

При себе у него имелась лицензия на ношение оружия.

Накануне ночью, 17 октября, в Петербурге задержали 38-летнего бездомного, который открыл стрельбу в хостеле на Гончарной улице. Как стало известно Piter.TV, стрелок приехал в Северную столицу из Башкортостана и своим местом жительства пока не обзавелся.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. У мужчины изъяли травматический пистолет. У него имелась лицензия на ношение оружия, действительная до 2026 года.

Установлено, что в прошлом приезжий был судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Постояльцы хостела уточнили, что мужчина не угрожал никому оружием и в сторону людей его не направлял.

Ранее в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: Piter.TV