В Кировском районе Ленобласти пожарные потушили дачу

В ночь на субботу, 6 ноября, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В ДНП "Острова" пламя охватило дом площадью 48 "квадратов". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую примерно в 5:30 утра. 8 пожарных отправились тушить огонь на дачном участке. Спустя час пламя ликвидировали.
В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.
Этой ночью в Ленобласти сгорел еще один частный дом в Ленобласти. Обошлось без жертв.
Фото: Piter.tv
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