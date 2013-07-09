В Кировском районе Ленобласти пожарные потушили дачу

В результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на субботу, 6 ноября, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В ДНП "Острова" пламя охватило дом площадью 48 "квадратов". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую примерно в 5:30 утра. 8 пожарных отправились тушить огонь на дачном участке. Спустя час пламя ликвидировали.

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Этой ночью в Ленобласти сгорел еще один частный дом в Ленобласти. Обошлось без жертв.

Фото: Piter.tv