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В Кировском районе Ленобласти пожарные потушили дачу
Сегодня, 9:52
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В Кировском районе Ленобласти пожарные потушили дачу

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В результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на субботу, 6 ноября, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В ДНП "Острова" пламя охватило дом площадью 48 "квадратов". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую примерно в 5:30 утра. 8 пожарных отправились тушить огонь на дачном участке. Спустя час пламя ликвидировали. 

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. 

Этой ночью в Ленобласти сгорел еще один частный дом в Ленобласти. Обошлось без жертв. 

Фото: Piter.tv

Теги: горит дача, мчс, пожар в днп острова, спасатели
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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