Коллеги переговорили о словах, сказанных Путиным в адрес экс-посла Польши.

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате. Сергей Андреев рассказал "РИА Новостям", что с ним поговорили во внешнеполитическом ведомстве в Варшаве. В беседе принимал участие директор восточного департамента. По словам посла РФ, беседа вышла жесткой, но корректной, стороны обменялись позицией.

Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе прокомментировал спикер

Вызов состоялся после резкого высказывания президента России Владимира Путина. Политик прокомментировал действия польской дипломатической миссии в нацистской Германии. Выступление состоялось на саммите СНГ, а также на коллегии в Минобороны страны. Глава РФ назвал сволочью Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера. Он одобрил возможность высылки евреев в Африку. За подобную антисемитскую деятельность польский дипломат пообещал воздвигнуть фюреру памятник.

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