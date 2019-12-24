Путин назвал сволочью и свиньей поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Путин, со ссылкой на архивный документ, рассказал, что Гитлер еще в 1938 году заявлял послу Польши о том, что хочет выслать евреев в колонии Африки.

Президент РФ Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку. Такое заявление глава страны сделал в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России.

Путин, со ссылкой на архивный документ, рассказал, что Гитлер еще в 1938 году заявлял послу Польши о том, что хочет выслать евреев в колонии Африки. По мнению президента РФ, это означало выслать этих людей на вымирание.

Посол Польши при этом написал министру иностранных дел Польши Пеку: "<…> я ему [Гитлеру] ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве.

После этого Владимир Путин назвал посла сволочью и антисемитской свиньёй.

Путин назвал "виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin