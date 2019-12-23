Путин назвал "виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы

Президент РФ считает, что жителей региона "довели до такого состояния".

Владимир Путин назвал ситуацию в Чечне в 90-е годы "общей виной России", передало ТАСС. Президент РФ сделал такое заявление на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий России в Республике Адыгее.

Путин поделился воспоминаниями разговора с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он рассказал о том, что местные жители были вынуждены становиться членами банды или иметь свою, иначе было жить невозможно. По словам главы государства, это не сколько вина чеченцев, сколько России, которая их до этого довела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что президент осмотрел современный тепличный комплекс по выращиваю роз.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News