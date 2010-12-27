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Владимир Путин посетил в Адыгее современный тепличный комплекс по выращиванию роз
Сегодня, 21:15
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Владимир Путин посетил в Адыгее современный тепличный комплекс по выращиванию роз

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Президент РФ Владимир Путин побывал в тепличном комплексе по выращиваю роз в Республике Адыгея, передало "Экономика сегодня". На предприятии "Зеленый дом" в Тахтамукайском районе используется голландская технология с применением компьютеризированной системы климат-контроля. 

Глава государства смог оценить достижения аграрного сектора республики, которые представили на экспозиции в честь приезда Путина. 

Кроме того, российский лидер посетил среднюю школу №2, которую открыли в этом месяце. Образовательное учреждение в поселке Энем построили на месте старого здания. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту. 

Фото: kremlin.ru 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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