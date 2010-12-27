Владимир Путин посетил в Адыгее современный тепличный комплекс по выращиванию роз

Президент РФ Владимир Путин побывал в тепличном комплексе по выращиваю роз в Республике Адыгея, передало "Экономика сегодня". На предприятии "Зеленый дом" в Тахтамукайском районе используется голландская технология с применением компьютеризированной системы климат-контроля.

Глава государства смог оценить достижения аграрного сектора республики, которые представили на экспозиции в честь приезда Путина.

Кроме того, российский лидер посетил среднюю школу №2, которую открыли в этом месяце. Образовательное учреждение в поселке Энем построили на месте старого здания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

Фото: kremlin.ru