Александр Борода прокомментировал слова президента России о предвоенных событиях в Польше.

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о "сволочи". Об этом сообщили в "ТАСС". Организация поддержала президента России в оценке действий Польши в 1930-ых годах. Глава ФЕОР Александр Борода счел слова Путина искренними и человечными.

Мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов прокомментировал спикер

Ранее Владимир Путин назвал посла Польши в Германии "сволочью и антисемитской свиньей". Речь шла о дипломате, который занимал пост перед началом Второй мировой войны. В то время иностранец пообещал поставить Гитлеру памятник, если тот вышлет евреев в Африку. По словам Бороды, раскаяние для общества будет возможным в том случае, если будут признаны все ошибки. Он надеется, что народ Польши сделал для себя правильные выводы из страниц "черной истории".

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД Польши оценил слова Путина о Второй мировой войне.

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