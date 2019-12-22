МИД Польши оценил слова Путина о Второй мировой войне

В поле зрения Варшавы попали слова президента РФ на ежегодной пресс-конференции.

В МИД Польши прокомментировали слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. Во время ежегодной пресс-конференции глава РФ сказал, что советские войска вошли в Польшу после того, как правительство страны утратило контроль за вооруженными силами.

Слова главы РФ в Польше назвали "ложной картиной событий" и выразили обеспокоенность позицией властей России. Там подчеркнули, что слова Путина подрывают работу польских и российских военных историков, а также достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались найти "путь истины и примирения" в отношениях двух стран.

В своем заявлении польское ведомство подчеркнуло, что в 1930-е годы Варшава стремилась иметь нормализованные отношения как с Германией, так и с СССР. Там же уверены, что эти два государства действовали сообща во вред республике.

Видео: YouTube / C.C.O.N