Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией

Представитель МИД выступила с комментариями по поводу отношений с Польшей.

Мария Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России. По мнению дипломата, польский подход основан на трактовке исторических событий. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова перечислила два пути развития отношений между государствами. Первый подразумевает обучение на ошибках прошлого, анализ и выводы из исторических событий. Второй говорит о постановке зависимости будущего страны и соседних государств от трактовок и прочтений истории

Ранее Путин призвал коллег из Польши перестать постоянно обсуждать проблемы из прошлого. Это заявление президент России сделал еще в 2009 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о "сволочи".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

