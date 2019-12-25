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Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией

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Представитель МИД выступила с комментариями по поводу отношений с Польшей.

Мария Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России. По мнению дипломата, польский подход основан на трактовке исторических событий. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Захарова перечислила два пути развития отношений между государствами. Первый подразумевает обучение на ошибках прошлого, анализ и выводы из исторических событий. Второй говорит о постановке зависимости будущего страны и соседних государств от трактовок и прочтений истории

Ранее Путин призвал коллег из Польши перестать постоянно обсуждать проблемы из прошлого. Это заявление президент России сделал еще в 2009 году. 

Ранее Piter.tv писал о том, что федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о "сволочи".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: мария захарова, мид, польша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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