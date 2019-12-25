Василий Маркевич прокомментирует слова Лукашенко о митингах, которые управляются из стран Балтии.

Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс после внеочередного заседания правительства. Дипломаты хотят видеть Василия Маркевича для разъяснения высказываний Александра Лукашенко о том, что протесты в республике управляются из стран Балтии.

Лукашенко в воскресенье во время митинга сказал, что происходящие в Белоруссии протесты управляются из стран Балтии, в том числе Латвии Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

Чиновник считает подобные заявления "совершенно необоснованными". Глава МИД Латвии рассказал, что белорусский посол также ответит на ситуацию с задержание двух граждан Латвии, которые позже были отпущены. МИД страны имеет данные о насильственных действиях против них.

Российского посла вызвали в МИД Эстонии.