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Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии
Сегодня, 14:00
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lesjasap

Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии

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Василий Маркевич прокомментирует слова Лукашенко о митингах, которые управляются из стран Балтии.

Посла Белоруссии вызвали в МИД Латвии. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс после внеочередного заседания правительства. Дипломаты хотят видеть Василия Маркевича для разъяснения высказываний Александра Лукашенко о том, что протесты в республике управляются из стран Балтии.

Лукашенко в воскресенье во время митинга сказал, что происходящие в Белоруссии протесты управляются из стран Балтии, в том числе Латвии

Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

Чиновник считает подобные заявления "совершенно необоснованными". Глава МИД Латвии рассказал, что белорусский посол также ответит на ситуацию с задержание двух граждан Латвии, которые позже были отпущены. МИД страны имеет данные  о насильственных действиях против них. 

Российского посла вызвали в МИД Эстонии.

Теги: белоруссия, латвия, мид, посол, эдгарс ринкевичс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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