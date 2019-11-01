Григорию Лепсу запретили въезд в Латвийскую Республику

Такое решение принял МИД страны.

Известному певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию. Такое решение принял МИД этой страны на основании оценки Службы госбезопасности и закона об иммиграции, а 1 ноября глава ведомства Эдгарс Ринкевичс написал об этом в своем Twitter.

Министр подчеркнул, что срок запрета въезда в Латвийскую Республику для Лепса не определен.

На данный момент нежелательными гостями страны являются несколько тысяч иностранных граждан, в том числе россиян. В разное время в список вносились певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон, политолог Константин Симонов, актеры Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

Сама латвийская сторона в целях конфиденциальность не публикует свои черные списки.

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Фото: Григорий Лепс / ВКонтакте

Видео: Rachel and Nick; Григорий Лепс - Официальный Канал / YouTube