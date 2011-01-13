Стало известно, кто сыграет Астерикса и Обеликса в новом фильме

Создатели фильма "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" назвали имена актеров, которые исполнят главные роли. В новой части двух галлов сыграют Гийом Кане и Жиль Леллуш. Об этом сообщает Deadline.
Комедийная лента, основанная на комиксах писателя Рене Госинни и художника Альбера Удерзо, расскажет о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае. Съемки запланированы на 2020 год.
Кинофраншиза была запущена в 1999 году. В предыдущих частях роль друзей-"супергероев" исполняли Жерар Депардье и Кристиан Клавье, а затем Кловис Корньяк и Эдуард Бер. На большие экраны вышли четыре картины: "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".
Кинофраншиза была запущена в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Жерар Депардье и Кристиан Клавье, затем, Кловис Корньяк и Эдуард Бер. Уже вышли четыре картины: "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".
Ранее мы писали, что в России стартовал показ фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Фото: Instagram / guillaumecanetofficiel
Видео: Canal+, YouTube
Обсуждение ( 0 )