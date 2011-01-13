Стало известно, кто сыграет Астерикса и Обеликса в новом фильме

Съемки картины намечены на 2020 год.

Создатели фильма "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" назвали имена актеров, которые исполнят главные роли. В новой части двух галлов сыграют Гийом Кане и Жиль Леллуш. Об этом сообщает Deadline.

Комедийная лента, основанная на комиксах писателя Рене Госинни и художника Альбера Удерзо, расскажет о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае. Съемки запланированы на 2020 год.

Кинофраншиза была запущена в 1999 году. В предыдущих частях роль друзей-"супергероев" исполняли Жерар Депардье и Кристиан Клавье, а затем Кловис Корньяк и Эдуард Бер. На большие экраны вышли четыре картины: "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".

Кинофраншиза была запущена в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Жерар Депардье и Кристиан Клавье, затем, Кловис Корньяк и Эдуард Бер. Уже вышли четыре картины: "Астерикс и Обеликс против Цезаря", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", "Астерикс на Олимпийских играх" и "Астерикс и Обеликс в Британии".

Ранее мы писали, что в России стартовал показ фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Фото: Instagram / guillaumecanetofficiel

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