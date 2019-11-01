В России стартовал показ фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Долгожданная премьера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли появилась в прокате 31 октября.

В России стартовал показ нового фильма Тима Миллера "Терминатор: Темные судьбы". Долгожданная премьера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли появилась в прокате 31 октября.

Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы. Действие разворачивается спустя несколько десятилетий после событий, показанных в "Судном дне". В прошлое из будущего попадает киборг-убийца Rev-9. Противостоять ему пытаются суперсолдат Грейс, Сара Коннор и старый-добрый Т-800, скрывающийся среди людей под именем Карл.

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг. Они назвали картину лучшей частью о Т-800 и отметили игру Линды Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Режиссер картины Тим Миллер признался, что финал растрогал его до слез.

В последней части франшизы кроме Арнольда Шварценеггера снялись Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Габриэль Луна и др.

Ранее Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме.

Фото: кадры из трейлера

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia