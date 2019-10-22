Новый "Терминатор" привел в восторг первых зрителей

Премьерный показ в России состоится 31 октября.

Первые зрители остались в восторге от фильма "Терминатор: Темные судьбы". Они назвали новую картину лучшей частью о Терминаторе и отметили игру Линды Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Первые отзывы появились в Twitter.

Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы. Действие разворачивается спустя несколько десятков лет после событий, описанных в "Судном дне". История разворачивается вокруг борьбы киборга-убийцы Rev-9 из будущего с суперсолдатом Грейс и Сарой Коннор. В фильме также появляется старый-добрый Т-800, скрывающийся среди людей под именем Карл.

Мировая премьера фильма запланирована на 23 октября. В России показ стартует 31 октября. В продолжении "Терминатора" снялись Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Габриэль Луна и другие актеры.

Ранее мы писали, что финал нового "Терминатор" растрогал режиссера до слез. Он заявил, что кино получилось очень эмоциональным и трогательным.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia