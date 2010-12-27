Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме

По словам режиссера, Т-800 покрыт настоящей человеческой плотью.

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников, объяснив им, почему в новом фильме "Терминатор: Темные судьбы" киборг Т-800 постарел. По словам создателя кинокартины, противоречия в этом нет, ведь снаружи робот покрыт настоящей человеческой плотью. Об этом пишет Collider.

Кэмерон напомнил, что киборг наполовину органический. Еще в первом фильме Терминатор потел и имел другие свойства живого человеческого тела. Для того чтобы поддерживать свою оболочку, Т-800 надо есть, а раны на коже заживают естественным путем.

По замыслу авторов фильма, ядерная энергия может поддерживать биологическую жизнь человеческой оболочки около 120 лет. После этого она отомрет, и останется один эндоскелет. "Тогда будет довольно сложно слиться с окружением", - отметил Кэмерон.

Возможно, эта идея станет связующим звеном для следующих фильмов о Терминаторе. Главной темой новых картин может стать проблема взаимоотношений человека с искусственным интеллектом.

Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы. Действие разворачивается спустя несколько десятилетий после событий, описанных в "Судном дне". В прошлое попадает киборг-убийца Rev-9 из будущего. Противостоять ему будут суперсолдат Грейс, Сара Коннор и старый-добрый Т-800.

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. В России показ нового "Терминатора" стартует 31 октября. В фильме снялись Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Габриэль Луна и другие актеры.

Ранее мы писали, что новый "Терминатор" привел в восторг первых зрителей.

Фото: кадр из трейлера "Терминатор: Темные судьбы"