Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

Мужчина скончался на 93-ем году жизни.

Умер автор известной серии комиксов "Приключения Астерикса" Альбер Удерзо. Об этом сообщили журналисты телеканала M6 в своем аккаунте в Twitter. О причинах смерти Удерзо дополнительно не сообщается.

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Напомним, что "Приключения Астерикса" — серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо. Главным героем историй является галл по имени Астерикс. Впервые данный комикс опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжеты для серии комиксов придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо. После смерти Госинни в 1977 году, Удерзо продолжил выпускать комис самостоятельно.

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Видео и фото: Twitter/M6, YouTube/DW News