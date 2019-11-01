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Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо
Сегодня, 12:49
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lesjasap

Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

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Мужчина скончался на 93-ем году жизни.

Умер автор известной серии комиксов "Приключения Астерикса" Альбер Удерзо. Об этом сообщили журналисты телеканала M6 в своем аккаунте в Twitter. О причинах смерти Удерзо дополнительно не сообщается.

Семья Альбера Удерзо, рисовавшего Астерикса, сообщила о его смерти в возрасте 92 лет

написали иностранные СМИ

Напомним, что "Приключения Астерикса" — серия европейских комиксов Рене Госсини и Альбера Удерзо. Главным героем историй является галл по имени Астерикс. Впервые данный комикс опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжеты для серии комиксов придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо. После смерти Госинни в 1977 году, Удерзо продолжил выпускать комис самостоятельно.

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Видео и фото: Twitter/M6, YouTube/DW News

Теги: альбер удерзо, астерикс и обеликс, комикс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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