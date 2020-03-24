Французский философ умер от коронавируса

Общественному деятелю было 93 года.

Французский философ Люсьен Сэв умер от коронавируса. Об этом сообщили "ТАСС" со ссылкой на собственные источники. Известно, что иностранец погиб на 94 году жизни. Во Франции Сэв считался одним из ведущих специалистов марксистской философии. Профессор изучал проблемы человека и личностной психологии.

На данный момент во Франции от эпидемии коронавируса скончалось более 860 человек. На 23 марта в стране зафиксировали смерть от коронавирусной инфекции у 186 жертв.

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Видео и фото : Facebook/Lucien Seve.