В Петербурге простились с оперным режиссером Станиславом Гаудасинским

Народный артист России умер 20 марта, ему было 83 года.

В понедельник, 23 марта, в Воскресном соборе Новодевичьего монастыря почтили память народного артиста России Станислава Гаудасинского. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования семье, ученикам и коллегам Гаудасинского и отметил, что тот был важным петербургским деятелем культуры. Оперный режиссер много лет возглавлял Академический театр оперы и балета имени М.П.Мусоргского, где ставил спектакли, а также заведовал кафедрой режиссуры музтеатра в петербургской консерватории.

Гаудасинский умер 20 марта, ему было 83 года.

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Фото: gov.spb.ru