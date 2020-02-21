Посадку горящего самолета в США очевидцы сняли на видео

В салоне небольшого самолета было 2 человека.

В США легкомоторный самолет загорелся во время посадки.

CBS Miami сообщает, что ЧП произошло в четверг в аэропорту Дейтон Бич во Флориде. Легкомоторный самолет загорелся во время посадки. У летательного аппарата не выпустилось шасси, и он сел на "брюхо". Самолет на земле уже ждала пожарная машина, которая оперативно подъехала и потушила самолет.

В самолете находились 2 человека, они не пострадали. Причины ЧП не сообщаются.

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Видео: CBS Miami