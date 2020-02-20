Пассажир Ан-2 снял на видео момент падения самолета в Магадане

Самолет при наборе высота упал недалеко от ВПП.

Появилось видео с моментом падения самолета с пассажирами в Магадане.

В телеграм-каналах появилось видео с моментом падения Ан-2 в Магадане. По всей видимости, видео снимал один из пассажиров самолета. На опубликованном видео видны в иллюминатор аэродром и крыло взлетающего Ан-2. Затем самолет резко кренится, слышатся громкие стуки и крики мужчин. Запись на этом обрывается.

Сегодня ранее Piter,TV рассказывал первые подробности о катастрофе Ан-2 в аэропорту Магадана. ЧП произошло рано утром 20 февраля в аэропорту Магадана. Самолет Ан-2 принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" при наборе высоты рухнул недалеко от ВПП. Самолет успел подняться на высоту около 10 метров. При падении у него поврежден фюзеляж и крылья. На борту самолета было 12 вахтавиков и 2 члена экипажа. Во время катастрофы пострадали 7 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Дальневосточным СУ на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна". Следствие на данный момент рассматривает 2 основные версии случившегося: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Видео: Life Shot