Видео: В Магадане рухнул самолет с пассажирами

Появились подробности ЧП, а также названы вероятные причины падения.

На Магадане при взлете упал частный самолет с пассажирами на борту.

ЧП произошло рано утром 20 февраля в аэропорту Магадане. Самолет Ан-2 принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" при наборе высоты рухнул недалеко от ВПП. Самолет успел подняться на высоту около 10 метров. При падении у него поврежден фюзеляж и крылья, сообщает РИА Новости.

На борту самолета было 12 вахтавиков и 2 члена экипажа. Во время катастрофы пострадали 7 человек, один из них в тяжелом состоянии.

Дальневосточным СУ на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна". Следствие на данный момент рассматривает 2 основные версии случившегося: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из следователей и криминалистов следственного управления, которой проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя СУ.

Ранее: Видео: В Австралии в небе столкнулись 2 легкомоторных самолета

Фото: Дальневосточное СУ на транспорте СК России

Видео: МЧС РФ