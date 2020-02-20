По факту жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане возбуждено уголовное дело

Самолет при взлете рухнул недалеко от ВПП.

По факту жесткой посадки пассажирского частного самолета в Магадане возбуждено уголовное дело.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности катастрофы с самолетом Ан-8 в аэропорту Магадана и публиковал первые кадры с места ЧП. В результате жесткой посадки 7 человек получили травмы, один из пострадавших в критическом состоянии.

Дальневосточным СУ на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна". Следствие на данный момент рассматривает 2 основные версии случившегося: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Видео: Следком