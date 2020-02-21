Видео: Житель Монако тушил полыхающий Ferrari с балкона

Очевидцы сняли на видео, как мужчина из шланга поливал с балкона горящий автомобиль.

Житель Монако тушил с балкона горящий дорогой автомобиль.

Этот инцидент произошел несколько дней назад в одном из районов Монте-Карло в Монако. Припаркованный возле дома Ferrari загорелся. Очевидцы сняли, как мужчина поливал из шланга, стоя на балконе, полыхающий автомобиль. Особо сбить пламя таким методом у него не особо получилось.

Затем на место происшествия прибыли пожарные и потушили авто. Но, судя по фотографиям в соцсетях, машину восстановить вряд ли удастся.

Фото и видео: Instagram/smih__carspotting