Порошенко прибыл в Киев и прошел паспортный контроль в аэропорту

Ему вручили повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев. Об этом сообщает "РИА Новости". Политик прошел паспортный контроль в столичном аэропорте.

Порошенко передал пограничникам паспорт, однако те уделили документу много времени, вследствие чего политик обвинил проверяющих в провокации и отказе пустить его в страну. Спустя некоторое время паспорт все же отдали экс-главе государства.

Кроме того, в аэропорту Порошенко вручили повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным. Планирует ли политик идти туда, журналистам не сообщили.

После выхода из аэропорта Порошенко отправился к свои сторонникам, которые встречали его за дверьми воздушной гавани. Выступая перед собравшимися, он призвал противников власти президента Украины Владимира Зеленского объединиться, пишет ТАСС.

17 января Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене. Экс-глава Украины заявил, что не готовился к аресту. Напомним, политика подозревают в государственной измене, создании террористической организации и "финансировании терроризма". Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В конце прошлого года ему пытались вручить повестку в суд, однако Порошенко в тот же день отправился в турне в Турцию и Польше, которое, как сообщили в его партии, было запланировано заранее.

Ранее Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене.

Видео: Telegram / РИА Новости

Фото: Twitter / poroshenko