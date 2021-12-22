Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене

Глава Украины не думает, что слова Порошенко изменят ситуацию в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в государственной измене. Во время общения с журналистами политик уточнил, что слова бывшего главы страны не скажутся на внутренней обстановке. Речь приведена в эфире местного телеканала "Украина 24".

Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. Как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей из разных областей. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, если ситуация затрагивает такие вопросы как торговля с сепаратистами и поставками угля, то в ней должны разбираться правоохранительные органы и судебные инстанции. В настоящее время Петра Порошенко обвиняют в госизмене. Против политика было возбуждено 130 уголовных дел из которых 40 уже закрыты.

Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января.

Фото и видео: YouTube / ТСН