Порошенко призвал проверить Зеленского на предмет госизмены

Он также обвинил президента Украины в сливе информации Путину о спецоперациях национальной разведки.

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал проверить нынешнего лидера страны Владимира Зеленского на предмет госизмены. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении Порошенко отметил, что обсудит этот вопрос по возвращении на родину. Он считает, что нынешние действия Зеленского носят спорный характер.

Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении отдал врагу нашу землю? Петр Порошенко, экс-президент Украины

Также Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот сливает президенту России Владимиру Путину спецоперации украинской разведки.

Ранее Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января.

Видео: Telegram / Петро Порошенко