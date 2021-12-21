Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января

Экс-глава Украины рассказал, что будет работать по своему графику, а не по графику Зеленского.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуться на территорию страны в первой половине января. Соответствующее видеообращение политика опубликовано в его собственном аккаунте в социальном мессенджере Telegram. Экс-глава государства выступил перед подписчиками после объявления ему обвинения в измене.

Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. Петр Порошенко, экс-глава Украины

Лидер политического движения "Европейская солидарность" подчеркнул, что вернется на родину в соответствии с рабочим графиком после европейского турне, а не согласно графику "мощного сценариста "видосиков". Таким образом он охарактеризовал действующего президента Владимира Зеленского.

Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко.

Фото и видео: Telegram / Петро Порошенко

