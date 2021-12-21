Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Политик напомнила, что прошла через репрессии.

Лидер политической партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посоветовала своему коллеге Петру Порошенко ни в коем случае не совершать побег из страны. Комментарий относительно расследования уголовного дела о государственной измене, выдвинутого против экс-президента страны. Тимошенко объяснила, что и сама проходила через "политические репрессии". По мнению депутата, если Порошенко уверен в своей правоте, ему нужно пройти через все судебные инстанции и доказать свою невиновность.

Если у него на душе все спокойно по поводу всех этих событий, то ему категорически не следует покидать Украину. Нужно оставаться у себя на родине, проходить все правосудные и неправосудные суды, доказывая, что ты не нарушал закон. Юлия Тимошенко, депутат Украины

Тимошенко рекомендовала Порошенко набраться мужества и не сдаваться, несмотря на решения этих "неправосудных" судов. По словам политика, далее следует обращаться за помощью в Европейский суд по правам человека и добиваться ведения процесса публично.

Тимошенко после заседания Рады сыграла на барабанах.

Фото и видео: YouTube / Україна 24