Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза

Экс-президент Украины дал ответ коллеге из "Слуги народа" в Верховной Раде.

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза. Об этом представитель политической партии "Европейская солидарность" сообщил в рамках выступления в Верховной раде. Перед этим член фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский упрекнул экс-главу государства в тех словах, которые были им якобы сказаны в конце телефонного разговора с Кремлем в 2016 году. Местные СМИ обнародовали запись, на которой Порошенко ведет переговоры по Донбассу, поздравляя Путина с Днем солидарности трудящихся. Украинец завершил разговор фразой "Жму руку. Обнимаю".

Мы пять лет держали линию, а не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших... Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Своим ответом Петр Порошенко прокомментировал слова действующего президента Владимира Зеленского. Во время встречи "нормандской четверки" в Париже глава киевской делегации заявил, что разглядел в глазах Владимира Путина стремление завершить войну.

Опубликована запись матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена.

Фото: Верховная Рада