Порошенко жестко высказался о вакцине от коронавируса AstraZeneca

Утром 23 февраля из Индии прибыл самолет с 500 тысячи доз препарата.

Бывший президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев.

Утром 23 февраля из Индии прибыл самолет с 500 тысячи доз препарата. По состоянию на 1 марта привились более 3 тысяч граждан Украины. Порошенко отметил, что вернулся с Прикарпатья, где ситуация с заболеванием критическая.

На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, – прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, – потому что г…но привезли. Петр Порошенко, бывший президент Украины

Также причинами вспышки коронавируса в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты.

На Украине заявили, что Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield.

Видео: Youtube/Петро Порошенко