Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным

Вашингтон ждет результатов расследования ОЗХО.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Вашингтон отреагирует на возможное отравление сразу же после того, как станут известны итоги расследования, которое проводят специалисты из Организации по запрещению химического оружия. Об этом американский чиновник заявил в интервью для немецкой газеты Bild.

Нет никаких оснований ожидать, что США не отреагируют справедливым образом на то, что, возможно, произошло, как только будут доступны все факты Майк Помпео, госсекретарь США

Помпео заметил, что Вашингтон ожидает, что Москва проведет расследование, которое даст общественности понять, как именно Алексей Навальный был отравлен. Результаты расследования ОЗХО будут известны в конце текущей или начале следующей недели.

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Видео: YT / BILD