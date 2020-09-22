В МИД Ирана заявили, что США не придумали ничего нового.

Иран оценил последствия новых санкций США. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на выступление главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Чиновник выступил с заявлением на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям".

Не думаю, что они окажут более значительное влияние на Иран, чем было Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана

Напомним, что 20 сентября государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о восстановлении ограничений против Тегерана вопреки заявлению ООН. Он пригрозил тем странам, которые не будут соблюдать санкции в отношении Ирана, последствиями. Вашингтон готов ввести против них односторонние меры.

Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения.

Видео: YT / Council on Foreign Relations



