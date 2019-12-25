Госсекретарь США объяснил, почему Вашингтон больше пострадал от Пекина.

Американский государственный секретарь Майк Помпео считает, что Китай опаснее для США, чем Россия. Об этом чиновник заявил во время выступления на местном телеканале Fox News.

Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая Майк Помпео, госсекретарь США

По словам эксперта, коммунистическая партия в Пекине наращивает вооруженные силы, а также внедряется в США так, как "этого не сделала Россия". Помпео объяснил, что из-за деятельности Китая в США были ликвидированы десятки тысяч рабочих мест. Подобное поведение Помпео счел неприемлемым. Он добавил, что президент Дональд Трамп не позволит этому продолжиться.

В Госдепартаменте считают важным продолжать диалог с Россией.