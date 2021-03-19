Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина

Экс-госсекретарь США напомнил, что президент не аргументировал свое заявление.

Бывший государственный секретарь Майкл Помпео прокомментировал слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом спикер сообщил журналистам американского телеканала Fox News. По словам гостя программы, слова действующего главы Белого дома являются "обзывательством", которое не подкреплено реальными доказательствами.

Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех. Майк Помпео, экс-госсекретарь США

Напомним, что ранее президент США в интервью телеканалу ABC News сообщил, что призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы.

В Израиле готовы в одностороннем порядке мешать получению Ираном ядерного оружия.

Видео: Fox News