Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией

По его словам, у США есть тысячи других объектов для потенциальной атаки.

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции своего американского коллеги Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. Об этом он заявил во время выступления на телевизионном канале Fox News.

По словам Помпео, у Соединенных Штатов имеются тысячи других объектов для потенциальной атаки.

Он [Путин] видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя". Майк Помпео, экс-глава Госдепа США

Помпео заявляет, что Белый дом должен внушить России, что она будет нести ответственность за свои действия в отношении США. Политик добавил, что у Вашингтона есть все ресурсы, чтобы зеркально отвечать на выпады Москвы.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.

Видео: YouTube / Fox News