Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции своего американского коллеги Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. Об этом он заявил во время выступления на телевизионном канале Fox News.
По словам Помпео, у Соединенных Штатов имеются тысячи других объектов для потенциальной атаки.
Он [Путин] видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя".
Майк Помпео, экс-глава Госдепа США
Помпео заявляет, что Белый дом должен внушить России, что она будет нести ответственность за свои действия в отношении США. Политик добавил, что у Вашингтона есть все ресурсы, чтобы зеркально отвечать на выпады Москвы.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.
Видео: YouTube / Fox News
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