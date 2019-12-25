Экс-офицер разведки признала неготовность США к войне с Россией

В The Hill объяснили, почему Вашингтон проиграет в гипотетическом противостоянии РФ.

Экс-офицер разведки Ребекка Коффлер признала неготовность США к войне с Россией. Такое заявление американка сделала в интервью местному изданию The Hill. Она назвала вероятность войны с Москвой гипотетической и не более, так как правительство Вашингтона совершенно не готово к боевым действиям. Специалист напомнила о речи российского лидера Владимира Путина, который заявил о том, что Запад заведомо понимает свой проигрыш в случае конфронтации в рамках третьей мировой войны.

Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях. Ребекка Коффлер, экс-офицер США

В РФ считают, что США делают ставку на использование современных технологий в битвах с плохо вооруженными противниками. В качестве примера аналитики приводят бойцов в Афганистане и Ираке. При этом Кремль ориентируется на сражени в киберпространстве и космосе, по мнению Ребекки Коффлер.

В Британии призвали опасаться третьей мировой войны.

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