Автор The Sun рассказала об опасности в Балтике и Черном море.

В Британии призвали опасаться третьей мировой войны. Журналистка местного издания The Sun Имоджен Броддик рассказала, что угроза касается появления в России трех атомных подводных лодок. Эти АПЛ зашли на военные учения в Балтийское и Черное море.

Следует опасаться третьей мировой, ведь российские атомные подводные лодки замечены в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном. статья The Sun

Напомним, что в Балтике субмарины "Орел", "Князь Владимир" и "Вепрь" находятся ради того, чтобы дойти до Петербурга. АПЛ будут участвовать в Главном военно-морском параде. В Британии считают, что на самом деле подлодки в регионе являются демонстрацией силы РФ.

Одновременно с этим в Черном море находится американский корабль Yuma. Экипаж движется к военным учениям Sea Breeze.Журналистка напомнила о недавнем инциденте с британским эсминцем . Журналистка Борддик напомнила "о фарсовом противостоянии", которое касалось конфликта Москвы и эсминца Defender вблизи Крыма. А 6 июля истребители Су-30 не разрешили патрульному самолету "Посейдон" войти в воздушное пространство страны.

Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку в рамках учений.

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