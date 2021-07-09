Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку в рамках учений

Пилоты пролетели 7 тысяч километров без остановок.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 перелетели из Саратовской области на Чукотку в рамках летно-тактических военных учений. Два боевых самолета Воздушно-космических сил добрались до аэродрома Анадырь. Минобороны РФ опубликовало ролик с мероприятием, в котором принимала участие дальняя авиация.

Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены. Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией

Известно, что перелет составил порядка семи тысяч километров. Такое расстояние пилоты преодолели за семи часов без дополнительных остановок. Также в учениях Минобороны РФ задействовало Ту-95МС и Ил-78. Летчики тренируются перебазированию техники на оперативные аэродромы, дозаправке в воздухе, в использовании средства поражения наземных объектов.

Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море.

Фото: Минобороны РФ

