Помпео объяснил введение новых санкций против компаний из России

Майк Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний. В письменном заявлении государственного секретаря СШа говорится о том, что ограничения Вашингтона связаны с поставками в рамках ракетной программы Ирана. Деятельность Тегерана в США нашли "пагубной".
Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы "Низко", известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров
Майк Помпео, госсекретарь США
Чиновник уточнил, что санкции введены на два года. Они включают запрет на государственные закупки у США, а также государственную помощь со стороны Вашингтона. Также вводятся экспортные ограничения.
Захарова: санкции США против компаний РФ обусловлены конъюнктурными мотивами.
Фото: Pixabay.com
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